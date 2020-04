Groupe ADP, Bolloré Logistics, Qatar Airways se mobilisent l'activité cargo et le transport de produits pharmaceutiques en France

Groupe ADP, Bolloré Logistics, Qatar Airways se mobilisent l'activité cargo et le transport de produits pharmaceutiques en France









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vendredi 10 avril, Bolloré Logistics (Groupe Bolloré) a réceptionné à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle 333 m3 de matériel médical en provenance de Chine, après une escale à Doha au Qatar. L'avion affrété par Bolloré Logistics, un Boeing 777 tout cargo de la compagnie aérienne Qatar Airways, avait également à son bord des produits issus de plusieurs secteurs dont l'aéronautique et l'industrie.

Cette opération qui s'est déroulée avec succès a été rendue possible grâce à la mobilisation du Groupe ADP, de Bolloré Logistics et de Qatar Airways.