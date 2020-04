Groupe ADP, Bolloré Logistics, Qatar Airways se mobilisent

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vendredi 10 avril, Bolloré Logistics (Groupe Bolloré) a réceptionné à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle 333 m3 de matériel médical en provenance de Chine, après une escale à Doha au Qatar. L'avion affrété par Bolloré Logistics, un Boeing 777 tout cargo de la compagnie aérienne Qatar Airways, avait également à son bord des produits issus de plusieurs secteurs dont l'aéronautique et l'industrie.

Cette opération qui s'est déroulée avec succès a été rendue possible grâce à la mobilisation du Groupe ADP, de Bolloré Logistics et de Qatar Airways.