Groupe ADP : bien en ligne sur le plan sanitaire

Crédit photo © Groupe ADP

(Boursier.com) — Dans le cadre du programme Airport Health Accreditation (AHA) destiné à évaluer les mesures sanitaires déployées en aéroport, l'ACI (Airport Council International) -association de référence regroupant la plupart des aéroports du monde- a déjà attribué sa certification à 14 aéroports appartenant au réseau du Groupe ADP, parmi lesquels figurent les aéroports parisiens Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly.

Face à la pandémie de Covid-19 et pour aider à la reprise du trafic aérien, l'ACI a en effet lancé depuis le mois de juillet un programme d'accréditation destiné à évaluer l'alignement des aéroports sur le plan sanitaire avec les recommandations internationales définies par la 'task force' dédiée de l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale), par l'EASA (Agence Européenne de Sécurité Aérienne) et par l'ACI.

Ouvert à tous les aéroports membres de l'ACI, de toutes tailles et de toutes régions, ce programme se fonde sur la réalisation d'un audit via des documentations fournies par l'aéroport, complété par des questions et entretiens.

L'audit menant à la certification passe au crible l'ensemble des mesures sanitaires déployées -nettoyage et désinfection, distanciation physique, protection des personnels, aménagement des installations et équipements pour les passagers (caméras thermiques, centres de dépistage anti Covid, etc.), communication...- sur tous les process et zones de l'aéroport : accès aux terminaux, enregistrement, sûreté, passage à la frontière, salles d'embarquement, salons et lounges, commerces et restauration, ascenseurs, salles de livraison bagages et zone d'arrivées.

A ce jour, 271 aéroports dans le monde ont manifesté un intérêt pour ce programme de certification et 126 ont déjà contractualisé avec l'ACI, dont 36 ont été accrédités.

Les 14 aéroports du Groupe ADP déjà accrédités sont Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, mais aussi les aéroports internationaux : d'Antananarivo (Madagascar), d'Ankara et de Gazipacça (Turquie), de Conakry (Guinée), de Médine (Arabie Saoudite), de Port Louis (Maurice), d'Enfidha et de Monastir (Tunisie), de Delhi et d'Hyderabad (Inde), de Skopje (Macédoine du Nord) et de Zagreb (Croatie). Huit autres aéroports du réseau -comme ceux de Santiago (Chili), de Bodrum et d'Antalya (Turquie), ou d'Amman (Jordanie)- sont en attente d'une certification.