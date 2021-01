Groupe ADP : au rebond !

Groupe ADP : au rebond !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans un marché mieux orienté ce mardi, Groupe ADP s'adjuge plus de 3% à 95,2 euros en fin de matinée. L'actualité autour du gestionnaire des aéroports parisiens est marquée par une note de Berenberg qui est repassé à l''achat' sur le titre avec un objectif remonté de 85 à 110 euros. Alors que le premier semestre sera "extrêmement difficile", le courtier estime qu'il continue d'y avoir du potentiel dans une grande partie du secteur aéroportuaire européen, même si l'écart de valorisation est maintenant moins prononcé. L'analyste maintient sa préférence pour les aéroports plutôt que pour les compagnies aériennes, en raison d'une moindre consommation de cash et de plus faibles risques sur les liquidités, combinée à une certaine sous-performance depuis le début de la pandémie.