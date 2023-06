(Boursier.com) — Le Groupe ADP annonce le lancement de l'alliance environnementale Paris-Orly. "Avec la création de l'alliance environnementale Paris-Orly, autour de cinq objectifs concrets et chiffrés, nous changeons d'échelle dans notre trajectoire de décarbonation de l'aéroport. Avec l'engagement d'une trentaine de partenaires, Paris-Orly se positionne à l'avant-garde de la transformation environnementale du secteur : une démarche fédératrice, innovante et indispensable pour une plateforme située dans un territoire très urbanisé et très peuplé" a indiqué Justine Coutard, directrice de l'aéroport Paris-Orly.

La liste des signataires : Alyzia, Aeroshuttle, Air Corsica, Air France, Air Liquide, Airportshuttle, Aviapartner, Corsair, CSAE,DSNA, Easyjet, Extime, GEH, Gendarmerie de Transports Aériens (GTA), Groupe Dubreuil, GSF, Hertz, Ideverde, IBIS Coeur d'Orly, La Compagnie, Newrest, Novotel, Paprec, Pinson, Safesquare, Société de Balayage & Aspiration (SBA), ICTS, Sécuritas, Semmaris, SMCA, Suez, Transavia, Vueling