Groupe ADP accélère dans l'aviation décarbonée

(Boursier.com) — Le Groupe ADP s'allie à 6 leaders de l'aviation régionale décarbonée -Pipistrel, VoltAero, Universal Hydrogen, ZeroAvia, Beyond Aero, Daher- pour accélérer l'arrivée avant 2030 d'aéronefs de 2 à 100 places à propulsion électrique ou hydrogène sur ses aérodromes et sur les aéroports de Paris-Le Bourget, Paris-Orly et Paris-CDG.

Ces nouveaux appareils se préparent ainsi à décarboner les vols autour des aérodromes, et à assurer les lignes radiales et régionales, et de courts courriers en Europe.

Dans le cadre de ces partenariats établis avec chacun des constructeurs, le Groupe ADP travaillera à leurs côtés pour :

- Identifier les potentiels de substitution des vols existants sur ses plateformes, en lien avec les compagnies aériennes notamment ;

- Consolider le besoin de nouvelles énergies (électriques, hydrogène, SAF) et identifier les aménagements nécessaires ;

- Définir les chaines d'approvisionnement, de logistique et d'avitaillement des aéronefs sur ses infrastructures (stockage, manutention, mise en place de station H2)

- Collaborer avec les autorités réglementaires sur la sécurité, les procédures, la formation...

Dans les mois à venir, le Groupe ADP travaillera aux côtés de ses partenaires pour progresser sur ces points.

D'autres entreprises pourraient rejoindre l'alliance.

"Avec ces six leaders de l'innovation et de la décarbonation, les nouveaux modes de propulsion sont déjà une réalité. Dans cette alliance, unique au monde, de l'aviation régionale décarbonée en Ile-de-France, le Groupe ADP souhaite jouer tout son rôle d'accélérateur et d'intégrateur de nouveaux appareils sur ses aéroports et pour l'ensemble du secteur. Sans infrastructures adaptées et connectées à tout l'écosystème aéroportuaire, ces nouveaux avions ne pourraient pas s'intégrer dans le paysage de nos plateformes franciliennes, dont la décarbonation est attendue de tous : nos clients voyageurs et toutes nos parties prenantes", commente Augustin de Romanet, Président-directeur général du Groupe ADP.