(Boursier.com) — Groupe ADP a retenu Select Service Partner comme co-actionnaire de l'entreprise commune de restauration destinée à aménager et exploiter plus d'une centaine de points de vente à Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly.

Dans une volonté de toujours améliorer l'expérience d'hospitalité et de retail pour ses passagers au sein de ses terminaux, Groupe ADP a lancé une consultation publique sur le périmètre de la restauration et a retenu Select Service Partner en vue de développer une co-entreprise. Select Service Partner, leader de la restauration sur les lieux de transport, s'est démarqué par son savoir-faire et son expertise opérationnelle. Cette co-entreprise est destinée à l'aménagement et à l'exploitation d'une majorité des points de vente de restauration sur les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly.

Il est prévu que cette entité regroupe à terme, pour une durée d'environ 11 ans et pour un chiffre d'affaires estimé à 1,8 milliard d'euros sur la période, plus d'une centaine de points de vente. Elle sera détenue, sous réserve de l'autorisation des autorités de la concurrence compétentes, à parts égales entre Groupe ADP et Select Service Partner.