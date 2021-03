Groupe ADP : 6 aéroports reconnus pour leur qualité de service

(Boursier.com) — Le Groupe ADP a été distingué lors du classement ASQ/ACI (Airport Service Quality décerné par l'Airport Council International) au titre de l'année 2020, issu du vote des passagers et récompensant la qualité de service offerte en aéroport dans différentes régions du monde.



Six aéroports exploités par le Groupe ADP ou par ses filiales TAV Airports et GMR Airports, ont ainsi été récompensés :

- L'aéroport international de Skopje, en Macédoine du Nord, figure parmi les meilleurs aéroports européens dans la catégorie des aéroports accueillant entre 2 et 5 millions de passagers par an. Il remporte aussi, au sein de la même catégorie, le titre de meilleur aéroport européen pour le dispositif sanitaire mis en place ;

- L'aéroport international Franjo-Tu?man de Zagreb, en Croatie, appartient également à la catégorie des meilleurs aéroports européens accueillant entre 2 et 5 millions de passagers par an ;

- L'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam, de la République de Maurice, est élu meilleur aéroport du continent africain pour les mesures sanitaires déployées ;

- L'aéroport international Indira Gandhi de Delhi, en Inde, est élu meilleur aéroport d'Asie-Pacifique dans la catégorie des aéroports de plus de 40 millions de passagers par an. Dès 2014, il s'était déjà distingué en décrochant la première place parmi les aéroports entre 25 à 40 millions de passagers par an ;

- L'aéroport international Rajiv Gandhi d'Hyderabad, en Inde, se classe meilleur aéroport en Asie-Pacifique dans la catégorie des aéroports accueillant entre 15 et 25 millions de passagers par an. Depuis neuf années consécutives, il figure régulièrement parmi les aéroports les mieux classés dans l'enquête l'ACI/ASQ ;

- Enfin, l'aéroport international Queen Alia d'Amman, en Jordanie, est élu meilleur aéroport au Moyen-Orient dans la catégorie des aéroports accueillant entre 5 à 15 millions de passagers par an. L'aéroport remporte cette distinction pour la troisième année consécutive.