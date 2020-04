Groupe ADP : 3 ME de revenus en moins chaque jour

Groupe ADP : 3 ME de revenus en moins chaque jour









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Contraint de fermer l’aéroport d’Orly et de réduire l’activité au strict minimum à CDG pour faire face à la chute du trafic aérien, Groupe ADP perd chaque jour plus de trois millions d’euros de chiffre d’affaires, selon son PDG. "Nos pertes de chiffre d’affaires par jour c’est plus de trois millions d’euros", a ainsi déclaré Augustin de Romanet sur 'France Inter' tout en précisant que "l’exigence" pour le groupe était "de ne pas demander d’aide à l’Etat au-delà du chômage partiel"