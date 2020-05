Groupe ADP : +12% !

(Boursier.com) — En tête du SBF120, Groupe ADP profite du rebond appuyé du marché pour reprendre plus de 12% à 80,3 euros en ce début de semaine, bien aidé par une belle configuration graphique. Sans surprise, le gestionnaire des aéroports parisiens a fait état d'un plongeon de 99% de son trafic en avril, avec 0,3 million de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau... Le trafic de Paris Aéroport a chuté de 98,6% sur un an sur fond de pandémie de Covid-19 et d'immobilisation au sol de la quasi-intégralité de la flotte des compagnies évoluant dans l'Hexagone.

Lors de l'AG de la société la semaine passée, Augustin de Romanet a indiqué prévoir une augmentation progressive du trafic aérien à partir du mois de juin pour atteindre entre 50 et 60% des niveaux habituels à l'automne.