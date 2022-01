Group Sfit : accélère son déploiement à l'international

(Boursier.com) — Group Sfit, société française spécialisée dans la conception, le marketing et la commercialisation d'ordinateurs portables dans le monde entier sous la marque Thomson Computing, annonce l'accélération de son déploiement international. Déjà présent dans 15 pays, Group Sfit renforce sa présence au Royaume-Uni ainsi qu'en Europe du Sud avec la signature d'un nouvel accord de distribution en Espagne et en Italie. Le groupe part également à la conquête de la Scandinavie et du Canada avec la signature de 2 nouveaux contrats.

En Europe du Sud, Group Sfit annonce la signature d'un accord avec Esprinet Iberica, filiale du géant italien Esprinet SPA (1 ;600 employés pour un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros en 2020). Esprinet est la première entreprise d'Europe du Sud (Italie, Espagne et Portugal) dans la distribution de technologies de l'information et d'électronique grand public, ainsi que le quatrième distributeur en Europe et dans le top 10 au niveau mondial. Déjà présent en Espagne et en Italie, cet accord va permettre à Group Sfit de renforcer sa présence sur ces marchés à travers de nouvelles enseignes comme Corté ingles, FNAC, etc.

Au Royaume-Uni, Group Sfit annonce la signature d'un accord de distribution avec CMS UK. Cet accord marque la volonté de Group Sfit de relancer sa croissance sur ce territoire avec une gamme de produit répondant aux nouvelles normes et certifications post-Brexit. L'accord signé avec CMS UK sera l'opportunité de proposer les produits de la marque THOMSON Computing aux enseignes britanniques telles que Amazon.co.uk, Fruugo, Tesco, Dixon etc.

En Scandinavie, Group Sfit annonce la signature d'un accord de distribution avec EXPERTIS. Leader sur cette zone, le groupe Expertis réalise 4,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'accord conclu avec sa filiale scandinave va permettre à Group Sfit d'avoir accès à des enseignes leader telles que Elkjop qui est présente en Suède, au Danemark, en Finlande et aux Pays-Bas avec un réseau de 400 magasins et plus de 10.000 employés. Le marché scandinave présente un intérêt stratégique en raison du pouvoir d'achat élevé de ses habitants. Marché à forte valeur, il va permettre au groupe de poursuivre sa politique de montée en gamme sur les notebooks et ultrabooks connectés.

Enfin, au Canada, Group Sfit annonce la signature d'un accord de distribution avec La société Solution 2 GO. Du fait de sa présence sur le marché USA, il était logique pour GROUP SFIT de partir à la conquête du Canada. La société Solution 2 GO réalise environ 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires et connaît parfaitement les particularités du marché canadien dont les produits se doivent notamment d'être bilingues. De plus, Solution 2 GO dispose de filiales au Mexique et Latam (19 pays au total), territoires pour lesquels Group Sfit dispose d'une gamme d'ordinateurs à budget maîtrisé parfaitement adaptée.

Perspectives

Avec ces nouveaux accords, Group Sfit anticipe une très forte croissance de son volume d'activité à l'international dès le second semestre 2022. Group Sfit compte aujourd'hui une quarantaine de collaborateurs et a recruté en 2021 deux nouveaux directeurs internationaux pour exporter le modèle du groupe à travers le monde.

L'entrée en Bourse de la société le 6 décembre 2021 sur le marché Access+ s'inscrit dans l'ambition de développement de Group Sfit, tant en France qu'à l'export.

Group Sfit prévoit, en fonction des conditions de marché, de se transférer sur Euronext Growth au cours du 1er semestre 2022 afin d'accroître la notoriété de la marque et de proposer à de nouveaux investisseurs de participer à la croissance du groupe.