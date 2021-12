Group SFIT accélère son déploiement à l'international

(Boursier.com) — Déjà présent dans 15 pays, Group SFIT (THOMSON Computing) annonce renforcer sa présence au Royaume-Uni ainsi qu'en Europe du Sud avec la signature d'un nouvel accord de distribution en Espagne et en Italie, et part à la conquête de la Scandinavie et du Canada avec la signature de 2 nouveaux contrats.

En Europe du Sud, le groupe annonce la signature d'un accord avec ESPRINET Iberica, filiale du géant italien ESPRINET, permettant de renforcer la présence sur ces marchés à travers de nouvelles enseignes comme Corté ingles, FNAC, etc.

Au Royaume-Uni, Group SFIT annonce la signature d'un accord de distribution avec CMS UK. Cet accord sera l'opportunité de proposer les produits de la marque THOMSON Computing aux enseignes britanniques telles que Amazon.co.uk, Fruugo, Tesco, Dixon etc.

En Scandinavie, Group SFIT annonce la signature d'un accord de distribution avec EXPERTIS. L'accord conclu avec sa filiale scandinave va permettre à Group SFIT d'avoir accès à des enseignes leader telles que Elkjop qui est présente en Suède, au Danemark, en Finlande et aux Pays-Bas avec un réseau de 400 magasins.

Au Canada, Group SFIT annonce la signature d'un accord de distribution avec La société SOLUTION 2 GO.

Avec ces nouveaux accords, Group SFIT anticipe une très forte croissance de son volume d'activité à l'international dès le second semestre 2022.