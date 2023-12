Grosse commande d'Airbus et de Boeing de la Lufthansa

(Boursier.com) — Grosse commande de monocouloirs de la Lufthansa. La compagnie aérienne allemande a annoncé à la mi-journée une commande ferme de 40 A220-300 supplémentaires pour sa flotte court et moyen-courrier. L'A220 est en service au sein du Groupe depuis 2016, date à laquelle SWISS a pris possession de son premier appareil. L'accord comprend également des options sur 20 avions additionnels ainsi que sur 40 appareils de la famille A320. Les nouveaux appareils seront livrés entre 2026 et 2032.

"Avec la commande de 40 Airbus A220 supplémentaires annoncée aujourd'hui, nous poursuivons notre partenariat unique avec Airbus", a affirmé Carsten Spohr, PDG de Lufthansa. "Il y a quelques mois à peine, en tant que plus grande compagnie aérienne cliente, nous avons reçu notre 600e avion d'Airbus et nous sommes impatients de prendre livraison du numéro 700".

Mais la Lufthansa n'en oublie pas pour autant Boeing. Le transporteur va en effet recevoir jusqu'à 100 737MAX après avoir signé une commande ferme de 40 737-8 avec une option sur 60 avions supplémentaires. "C'est une bonne décision stratégique pour le groupe Lufthansa de commander à nouveau des Boeing 737 pour la première fois depuis 1995", a déclaré Carsten Spohr. "Il y a environ 60 ans, Lufthansa était co-développeur et client de lancement de ce modèle à succès mondial. Avec le nouvel avion 737-8 plus moderne, silencieux, économique et efficace, nous progressons à la fois dans la modernisation de notre flotte court et moyen-courrier et dans la réalisation de nos objectifs de réduction d'émission de CO2".

Au global, la commande atteint environ 9 milliards de dollars au prix catalogue.