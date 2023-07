Grolleau vise un retour à la croissance au cours du second semestre sur son périmètre historique

(Boursier.com) — Grolleau a publié ses résultats annuels de l'exercice 2022-23 (1er avril 2022 - 31 mars 2023). Le Conseil d'administration de Grolleau a arrêté les comptes le 18 juillet 2023. Dans un contexte marqué par la hausse des matières premières et du coût de l'énergie, Grolleau affiche une marge d'EBE de 3,3% (au-dessus de l'objectif révisé de 3%). La situation financière de la société "reste toujours solide" avec un faible endettement et une trésorerie disponible de 11,3 ME. Le CA annuel augmente de 9% à 34,1 ME. Après prise en compte du résultat financier et de l'intéressement aux salariés, la société affiche un résultat net à l'équilibre à 8 KE contre 0,6 ME en 2021-22. Les capitaux propres ressortent à 14,7 ME au 31 mars 2023 contre 14,5 ME au 31 mars 2022. Grolleau est en situation de trésorerie nette positive de 4,5 ME au terme de cet exercice.

L'activité des premiers mois de l'année 2023 a été pénalisée par un contexte économique favorisant l'attentisme des clients. Ainsi, Grolleau réalise un chiffre d'affaires de 5,8 ME au 1er trimestre 2023-24, reflet de son carnet de commandes de fin d'exercice, contre 10 ME un an avant.

L'activité commerciale a été en revanche soutenue sur la période. Grolleau a remporté plusieurs contrats, notamment dans le secteur télécoms démontrant sa capacité à être présent sur d'autres marchés que la fibre avec une nouvelle commande de shelters avec supervision technique avec Arteria. Sur le secteur de l'Industrie, Grolleau a reçu une commande très significative (contrat de 3 ME pour les Chantiers de l'Atlantique pour 4.000 portes à livrer sur le bateau de croisière World America). Au total, Grolleau retrouve donc un carnet de commandes un équivalent à celui de l'an dernier, soit 10,1 ME au 30 juin 2023. "La bonne dynamique commerciale se poursuit" et Grolleau a également annoncé ce jour un nouveau contrat dans le secteur télécoms pour son offre de data centers modulaires pour un site industriel d'un groupe agroalimentaire en France. Grolleau est également "bien positionné sur un nouvel appel d'offres relatif à son offre de transition énergétique (installation de panneaux solaires sur un parc de shelters)".

Dans le cadre de la prise de participation progressive dans OMP Mechtron, Grolleau annonce avoir reçu l'accord du ministère des Finances italien, qui était une condition suspensive à l'opération. Les parties travaillent actuellement aux derniers éléments administratifs nécessaires à la réalisation effective de l'opération qui devrait intervenir durant l'été. Grolleau rappelle qu'elle prend une participation immédiate de 49,9% du capital d'OMP par le biais d'une augmentation de capital réservée.

Sur l'exercice 2023-24, Grolleau vise un retour à la croissance au cours du second semestre sur son périmètre historique. En parallèle, Grolleau poursuivra ses actions d'efficacité opérationnelle sur sa structure pour contenir ses marges et prévoit dès ce nouvel exercice des mesures de standardisation sur certains produits pour réduire les coûts de production et bénéficier d'économies d'échelle.

A horizon moyen terme, "la montée en puissance des nouvelles offres sur ses activités télécoms (data centers et transition énergétique notamment) et Smart city (avec la montée progressive du partenariat avec IES Synergy sur les bornes de recharge rapide) seront des relais de croissance". Avec OMP Mechtron, Grolleau entend constituer un groupe industriel majeur opérant sur 4 sites industriels et représentant une taille globale de plus de 70 ME.