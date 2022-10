Grolleau : sélectionné pour un partenariat industriel avec IES Synergy

(Boursier.com) — Grolleau a signé un partenariat industriel avec IES Synergy, un des leaders européens des bornes de recharge à courant continu, pour le déploiement de leur nouvelle génération de bornes de recharge ultra rapides.

Dans le cadre de ce partenariat, Grolleau sera en charge de la fabrication de la structure métallique de la borne de recharge et l'intégration mécanique et électrique. Ces nouvelles bornes ultra rapides, qui seront commercialisées par IES Synergy, représentent le produit phare de leur gamme et sont très attendues par le marché. Ce contrat pluri-annuel contribuera au chiffre d'affaires de Grolleau dès l'exercice 2023-2024.