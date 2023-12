Grolleau : résultat net semestriel dans le rouge

(Boursier.com) — Grolleau enregistre un chiffre d'affaires consolidé publié de 14,9 ME au terme de ce 1er semestre 2023, tenant compte de l'intégration d'OMP Mechtron de façon proportionnelle sur deux mois. A périmètre constant, le chiffre d'affaires de Grolleau est de 12,1 ME.

A la clôture de ce 1er semestre 2023, l'EBE ressort à 3,3%, meilleur qu'au 2nd semestre 2022-23 et identique à celui réalisé par Grolleau sur l'ensemble de l'exercice 2022-23 MEUR. A périmètre historique, l'EBE est de 1,9 %.

Les dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises sont en hausse de +0,5 MEUR (à 1,0 MEUR) et reflètent les investissements industriels du Groupe avec l'intégration d'OMP. Le résultat d'exploitation ressort à -0,5 MEUR.

Après prise en compte d'un résultat financier de -0,1 MEUR et d'un résultat exceptionnel de -0,3 MEUR liés aux indemnités de départs (périmètre historique) et aux frais d'intégration d'OMP, le résultat net ressort à -0,9 MEUR.

Le début d'année 2024 démarrera avec un carnet de commandes solide de plus de 13 MEUR.

En proforma 12 mois (du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023), le nouveau Groupe devrait réaliser un chiffre d'affaires annuel consolidé de plus de 40 MEUR sur une base d'intégration proportionnelle à 49,9%, avec une marge d'EBE supérieure à 3,3%. Le chiffre d'affaires proforma 12 mois représenterait plus de 60 MEUR sur une base d'intégration globale à 100%.

Grolleau et OMP ont commencé la mise en oeuvre des synergies commerciales, produits et industrielles. Elles s'avèrent prometteuses et conformes aux attentes, notamment sur le plan international. Cette collaboration a déjà abouti à l'obtention une commande d'étude et de réalisation de prototypes pour une bornes de recharge multi énergie aux Etats-Unis.