Grolleau renoue avec les bénéfices

(Boursier.com) — Grolleau publie un chiffre d'affaires de 31,2 millions d'euros au titre de l'exercice 2021-2022, soit au-dessus de l'objectif de 30 ME annoncé à l'introduction en Bourse. Sa croissance est de +40% par rapport à l'exercice 2020-2021. La société retrouve ainsi un niveau d'activité solide proche de celui record d'il y a deux ans (33,7 ME en 2019-2020).

La marge sur coûts d'achats progresse en valeur de +38,5% à 16,1 ME (12 ME sur l'exercice 2020-2021), en lien avec la très bonne dynamique d'activité. Elle est quasi-stable en pourcentage au vu du mix produit de cet exercice.

Malgré la progression des charges, l'EBE ressort à 1,4 ME (0,2 ME en 2020-2021). Grolleau affiche une marge d'EBE de 4,5%, parfaitement en ligne avec son objectif fixé entre 4% et 5 % lors de son introduction en Bourse. Les dotations aux amortissements nettes des reprises restent stables à 0,7 ME et le résultat d'exploitation ressort donc à 0,7 ME sur l'exercice (-0,5 ME sur l'exercice 2020-2021). Le résultat financier est marginal à -30 KE.

Après prise en compte de l'intéressement versé aux salariés pour 0,1 ME, la société renoue avec les bénéfices et affiche un résultat net de 0,6 ME (-0,5 ME sur l'exercice précédent).

Situation financière saine

Les capitaux propres ressortent à 14,4 ME au 31 mars 2022 (6,7 ME au 31 mars 2021), renforcés notamment par l'introduction en Bourse (7,1 ME de produit net). Les flux de trésorerie générés par l'activité s'élèvent à 1 ME et reflète une très bonne maîtrise du BFR de l'exercice qui évolue très faiblement de -0,3 ME malgré les investissements de 1,2 ME réalisés sur cet exercice (industriels, machines et R&D).

Les dettes financières s'élèvent à 5,9 ME au 31 mars 2022 (6,5 ME au 31 mars 2021). La trésorerie disponible est de 13,9 ME à la clôture de l'exercice 2021-2022 incluant 4,5 ME de Prêt Garanti par l'Etat (dont le remboursement est prévu au 31 mars 2023) et 7,1 ME issus de l'introduction en Bourse. Au final, Grolleau est en situation de trésorerie nette positive de 8 ME au terme de cet exercice.

Cap sur le nouvel exercice

Grolleau a démarré son exercice 2022-2023 avec un carnet de commandes en très forte hausse de +125% à 11,7 ME (5,2 ME au 31 mars 2021), qui viendra soutenir le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022-2023 attendu en solide croissance.

Grolleau est confiant sur ses perspectives et vise un chiffre d'affaires en croissance de l'ordre de 10%, avec une nouvelle progression de sa marge d'EBE.

Grolleau continue en parallèle à travailler sur ses produits de demain. Grâce à sa situation de trésorerie nette positive de 8 ME Grolleau va poursuivre son plan d'investissements annoncés lors de son introduction en Bourse. Pour mémoire, Grolleau souhaite accélérer la digitalisation de son site industriel afin de maintenir un outil de production innovant et performant en développant "une usine 4.0".

En parallèle, Grolleau va poursuivre ses investissements en R&D en particulier sur son offre de data centers modulaires, ou encore sur le marché des bornes de recharge. Grolleau rappelle avoir obtenu une subvention de 800 KE des fonds de modernisation Automobile et Aéronautique du plan France Relance pour son projet "Puissance G" pour le déploiement des prochaines générations de bornes de recharge ultra rapides.

Enfin, la société souhaite renforcer son développement commercial en Europe et est en veille active d'opportunités d'acquisitions ciblées pour compléter ses compétences.

Grolleau poursuit son développement stratégique avec l'objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 50 ME pour l'exercice 2025-26 et une marge d'EBE de 8 à 10%.