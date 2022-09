Grolleau : poursuit sa croissance à l'international

(Boursier.com) — Après un 1er succès avec Orange en Côte d'Ivoire avec l'installation de 5 shelter NRO (noeud de raccordement optique) au cours de l'exercice 2020-21, Orange Libéria signe une première commande avec Grolleau pour le déploiement et l'installation de deux shelters modulaires tout-en-un pour son centre technique data center à Monrovia au Libéria.

Ces deux shelters devront être construits dans des délais courts et expédiés d'ici la fin d'année calendaire. Ce contrat représente un montant de l'ordre de 0,4 ME, qui contribuera au chiffre d'affaires de l'exercice 2022-23. Installés à moins d'un mètre l'un de l'autre, chacun aura sa propre fonctionnalité, l'un énergie et l'autre les données télécoms, et regroupent toutes les dernières technologies et le savoir-faire de Grolleau. Les structures seront équipées de plusieurs systèmes de refroidissement optimisés. Les shelters seront supervisés à distance et sécurisés avec l'utilisation de serrure électrique, de système d'extinction incendie et de système anti-intrusion avec vidéosurveillance.

Par ailleurs, Axione, filiale du groupe Bouygues, acteur majeur de l'aménagement numérique des territoires ruraux et urbains, a choisi Grolleau pour le déploiement de shelters NRO au Royaume-Uni. Axione est un client historique de Grolleau depuis 2008 sur le territoire français et fait aujourd'hui appel à Grolleau à l'international.

Ce shelter léger livré au mois de septembre 2022 sur la ville de St Andrews (Ecosse) fait suite à celui de la ville de Shotts (Ecosse) en mai 2022. Deux autres shelters NRO devraient être livrés en Ecosse en fin d'année selon le calendrier actuel d'Axione. D'autres commandes devraient suivre dans le cadre du déploiement de la fibre optique au Royaume-Uni.