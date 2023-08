Grolleau : Levée des conditions suspensives et signature du closing pour la prise de participation dans OMP MECHTRON

(Boursier.com) — La société Grolleau annonce avoir levé toutes les conditions suspensives et signé le closing à Milan pour la prise de participation dans OMP Mechtron, acteur industriel européen spécialisé dans la fabrication d'armoires métalliques, de châssis et racks et de structure de bornes de recharge rapides.

Pour rappel, dans le cadre de cet accord, Grolleau prend une participation immédiate de 49,9% du capital d'OMP. A partir de 2025, Grolleau pourra monter progressivement au capital pour aller jusqu'à 100% du capital en 2026.

OMP MECHTRON, spécialiste de la fabrication d'armoires métalliques et de structures de bornes de recharge rapides

Avec près de 40 ans d'histoire industrielle, OMP MECHTRON est une société italienne qui réalise en tôlerie des ensembles et des sous-ensembles fonctionnels, prêt à être intégré, pour compte d'une large gamme de clients de premier plan au niveau mondial. Ces derniers sont présents sur des marchés communs avec Grolleau (télécom, ferroviaire et énergie), ce qui offre de solides synergies commerciales pour le Groupe.

Le nouvel ensemble permettra de doubler la taille de Grolleau pour passer de 200 collaborateurs au 31 décembre 2022 à plus de 500 collaborateurs.

Le Groupe sera ainsi présent au-delà des frontières avec 4 sites industriels (France (Angers), Italie (Milan), Mexique (Guadalajara) et Chine (Shanghai)). Grolleau pourra ainsi offrir à ses clients existants un accompagnement de qualité à l'international et élargir ses opportunités commerciales sur de nouveaux marchés mondiaux.

Assemblée générale mixte le 11 septembre 2023

Grolleau communiquera sur les modalités détaillées de l'opération et sa gouvernance dans un communiqué dédié en vue de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 11 septembre 2023 (cf. BALO no93 du 4 août 2023).

Dans le cadre de cette opération, Grolleau a été accompagnée par les cabinets d'avocats CastaldiPartners et Pedersoli, RSM pour la revue financière et les cabinets Studio Porta et Studio Vignoli pour les aspects fiscaux. Atout Capital a agi en qualité de Conseil en Ingénierie Financière.