Grolleau : IPO réussie

(Boursier.com) — Grolleau annonce le large succès de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth à Paris.

Le Placement Global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et l'Offre à Prix Ferme, principalement destinée aux personnes physiques, ont démontré un fort intérêt.

Constatant la très forte demande, le Conseil d'administration de Grolleau, réuni ce jour, a décidé d'exercer l'intégralité de la Clause d'Extension permettant à la Société de lever un montant global de 7,99 ME.

Ainsi, 578.946 actions sont allouées dans le cadre du Placement Global, correspondant à un montant de 5,5 ME, et 263.159 actions pour l'Offre à Prix Ferme, soit un montant de 2,5 ME.

Les ordres A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) seront servis à 56,3% et les ordres A2 (au-delà de 250 actions) ne seront pas servis.

À l'issue de l'opération, le capital de Grolleau est désormais composé de 2 842 105 actions ce qui représente une capitalisation boursière de 27 ME, sur la base du prix d'introduction en Bourse de 9,50 Euros par action. Le flottant représente 29,63% du capital de la Société.