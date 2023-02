Grolleau entre en négociations exclusives pour une prise de participation progressive dans OMP MECHTRON

(Boursier.com) — La société Grolleau annonce être entrée en négociations exclusives pour une prise de participation progressive dans OMP Mechtron, acteur industriel européen spécialisé dans la fabrication d'armoires métalliques, de châssis et racks et de structure de bornes de recharge rapides.

La réalisation de l'opération interviendrait avant le 30 juin 2023 sous réserve de la levée des dernières conditions suspensives.

Laurent Marbach, Président de Grolleau déclare : "C'est pour nous une formidable opportunité d'accélérer à l'international. OMP bénéficie d'un savoir-faire industriel de qualité et d'une équipe solide avec qui nous identifions des synergies tant sur les produits qu'au niveau commercial. C'est également pour nous la possibilité d'accéder à une base élargie de clients de premier plan, en particulier à l'international. Nous allons monter progressivement au capital dans une logique d'accompagnement et de partenariat. Ce projet, permettrait à Grolleau d'atteindre une taille significative et une reconnaissance au-delà de nos frontières avec une offre solide issue d'un groupe industriel européen de qualité."

OMP MECHTRON, spécialiste de la fabrication d'armoires métalliques et de structures de bornes de recharge rapides Fondée en 1987, OMP MECHTRON est une société industrielle italienne spécialisée dans la fabrication d'armoires métalliques, châssis et racks et de structures de bornes de recharges rapides. Avec un solide savoir-faire industriel, OMP réalise en tôlerie des ensembles et des sous-ensembles fonctionnels, prêt à être intégré, pour compte d'une large gamme de clients de premier plan au niveau mondial. Ces derniers sont présents sur les marchés du télécom, du ferroviaire et de l'énergie.