Grolleau : Des perspectives favorables pour 2024 avec un carnet de commandes de 17 ME à date

(Boursier.com) — La société Grolleau a publié son chiffre d'affaires relatif à l'exercice 2023, d'une durée exceptionnelle de 9 mois, (du 1er avril au 31 décembre 2023), suite au changement de clôture comptable. Cet exercice de transition a été marqué par la prise de participation à hauteur de 49,9% dans la société OMP Mechtron (OMP), consolidé en intégration proportionnelle depuis le 1er août 2023. Cette acquisition stratégique permet au Groupe d'accéder à de nouveaux marchés à l'international et de viser un doublement de taille à terme.

Les premiers effets de cette évolution de périmètre ont commencé à être visibles. Le 4ème trimestre affiche une croissance de +42,3% par rapport à la même période l'an dernier. Sur l'exercice 2023 de 9 mois, Grolleau a réalisé un chiffre d'affaires de 25,5 ME. En proforma 12 mois, le chiffre d'affaires de Grolleau est de 44 ME conforme aux annonces et reflétant le changement de dimension du Groupe.

Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2023 (octobre- décembre 2023) ressort à 11,1 ME contre 7,8 ME à la même période l'an dernier, en forte croissance de +42,3%, grâce aux effets de l'intégration d'OMP Mechtron (intégré à 49,9% dans les comptes de Grolleau). A périmètre constant, le chiffre d'affaires est de 6,8 ME.

Au terme de son exercice clos au 31 décembre 2023 (d'une durée de 9 mois), le chiffre d'affaires de Grolleau est de 25,5 ME (19 ME à périmètre constant). En proforma 12 mois, avec intégration proportionnelle d'OMP à 49,9%, le chiffre d'affaires de Grolleau est de 44 ME, conforme aux annonces et illustrant le nouveau changement de dimension du Groupe.

Pour information, en proforma 12 mois avec intégration globale d'OMP à 100%, le chiffre d'affaires 2023 serait de 62,8 ME.

Des perspectives favorables pour l'exercice 2024

Pour 2023, Grolleau confirme son ambition d'une marge d'EBE proforma supérieure à 3,3%. En 2024, le Groupe va poursuivre la mise en oeuvre de ses synergies avec OMP Mechtron. Le début d'année a été dynamique en prises de commandes et le nouvel ensemble dispose d'un carnet de commandes solide d'un montant global de 17,1 ME à date pour soutenir l'activité des prochains mois (versus 13 ME au 20 décembre 2023). Le Groupe va bénéficier également de la mise en place de ses relais de croissance sur les secteurs télécoms et Smart City.

Sur l'année 2024 (du 1er janvier-31 décembre) Grolleau va renouer avec la croissance sur son périmètre historique et vise une progression globale de son chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 10% par rapport à son proforma 2023.

Prochain rendez-vous : Résultats annuels 2023, 26 avril 2023 (avant bourse).