Grolleau : de la 5G aux objets connectés

(Boursier.com) — La société Grolleau a publié son chiffre d'affaires 9 mois de l'exercice 2022-2023 (1er avril-31 décembre). Comme anticipé la dynamique d'activité a été un peu moins forte au 3ème trimestre (-9,5%), face à une base de comparaison peu favorable (en particulier sur l'activité Bornes), mais en ligne avec l'objectif d'une croissance du chiffre d'affaires d'environ +10% sur l'exercice.

Au terme des 9 mois d'exercice 2022-23, Grolleau a enregistré un chiffre d'affaires de 26,7 ME, contre 23,7 ME à la même période l'an dernier, soit une croissance de +12,6%, tirée en particulier par la très forte dynamique de l'activité Industrie.

Avec un carnet de commandes de 5,1 ME au 31 décembre 2022 et des appels d'offres en cours à l'international, Grolleau a confirmé son objectif d'un chiffre d'affaires annuel en croissance d'environ 10% en rappelant que le 4ème trimestre est traditionnellement le moins élevé de l'exercice. Compte tenu du mix produit et d'un contexte inflationniste qui pèse toujours sur les coûts (salaires, achats de matières premières, énergie), Grolleau anticipe désormais une marge d'EBE de l'ordre de 3%.

La société continue à être active commercialement pour densifier son carnet de commandes pour les prochains semestres, et travaille au développement de relais de croissance à court et moyen termes sur ses pôles d'activités Télécoms et Smart City.

Plein essor

Créé en 1950, rappelons que Grolleau est un acteur industriel français spécialisé dans la fourniture d'équipements d'infrastructures pour accompagner le développement des villes et des territoires intelligents (Smart Territory) en plein essor avec le déploiement de la 5G et des objets connectés.

Sur l'activité Smart City en particulier, Grolleau constate toujours un très bon dynamisme des villes sur le déploiement des armoires urbaines mais une activité encore faible sur les Bornes de recharge dans l'attente de la montée en puissance progressive sur le prochain exercice (2023-24) du contrat signé avec IES Synergy, relais de croissance majeur de cette activité. Grolleau démarre actuellement la production de la première série de bornes. En parallèle, Grolleau va livrer une nouvelle commande de bornes accélérées pour TotalEnergies à Londres (200 bornes à réaliser qui s'étaleront sur le 4ème trimestre et surtout au prochain exercice 2023-24).

En parallèle, Grolleau vient de signer son premier contrat pour son offre "OneCity" pour la gestion des équipement techniques pour une ville de 100.000 habitants environ, qui comprend l'installation des capteurs servant au pilotage des données (gestion des poubelles, information sur la pollution, comptage trafic) avec un contrat d'abonnement mensuel générant une récurrence de revenus. Cette première commande d'un montant encore peu significatif, servira de référence pour dupliquer cette offre ensuite à d'autres villes en France.

Enfin, Grolleau anticipe toujours une bonne dynamique de l'activité Industrie en particulier avec les Chantiers de l'Atlantique (réalisation en cours de 1.600 portes pour le navire Utopia) et sur la gestion d'énergie et dispose d'une bonne visibilité dans ce domaine...

