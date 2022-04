Grolleau : croissance plus marquée que prévu

(Boursier.com) — Grolleau publie son chiffre d'affaires annuel au terme de l'exercice 2021-2022.

La société réalise un chiffre d'affaires de 31,2 ME, en forte croissance de +40% par rapport à l'exercice 2020-2021 et au-dessus de l'objectif qui avait été fixé à l'IPO de 30 ME. La croissance est visible sur tous les pôles d'activité.

En parallèle, Grolleau confirme son objectif de marge d'EBE annoncé entre 4% et 5 % sur l'exercice 2021-2022.