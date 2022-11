Grolleau : croissance du chiffre d'affaires et de l'EBE au premier semestre

(Boursier.com) — Grolleau publie un Excédent Brut d'Exploitation (EBE) proche d'1 MEUR et une marge d'EBE maîtrisée à 5,3% malgré la hausse des matières premières. Grolleau enregistre un chiffre d'affaires de 18,9 MEUR au terme de ce 1er semestre 2022-23, soit une forte croissance de +25,6%.

Le résultat net ressort à 0,4 ME au 30 septembre 2022, soit une forte croissance de +32% par rapport au 1er semestre 2021-22.

La situation financière de la société reste toujours très saine et solide avec un faible niveau d'endettement et une trésorerie disponible brute de plus de 13 MEUR, "lui permettant de rester en veille active sur des opportunités d'acquisitions ciblées pour compléter ses compétences et son déploiement à l'international", explique Grolleau.

La société anticipe une marge d'EBE annuelle au niveau de celle de l'exercice passé, soit autour de 4,5%, et confirme ses ambitions moyen terme, à savoir un chiffre d'affaires de 50 ME pour l'exercice 2025-26 et une marge d'EBE de 8 à 10%.