Grolleau : commande de deux shelters pour de l'éolien au Barcarès

(Boursier.com) — Grolleau a gagné une deuxième commande avec Arteria de shelters pour la communication des parcs éoliens en mer. Fort du succès de sa première réalisation avec Arteria en juillet 2022 pour le compte de Ailes Marines dans la baie de Saint Brieuc, Grolleau vient de remporter un second projet appelées "Les éoliennes flottantes du golfe du Lyon".

Le contrat prévoit l'étude, la construction, l'intégration et l'installation proche de Barcarès (Pyrénées-Orientales) d'une salle de contrôle Onshore (sous forme de shelters) installée à proximité d'une sous-station électrique terrestre.

La réalisation, d'une superficie de 37,5m(2), prendra la forme de deux shelters accolés avec une porte de communication et permettra le contrôle et la communication avec le parc éolien et les différents centres distants. Grolleau est également en charge du génie civil et de l'urbanisation du site.

"Ce nouveau marché de déploiement de shelters pour la communication des parcs éoliens en mer est un des relais de croissance mis en place par Grolleau dans le secteur Télécoms", se félicite la société.