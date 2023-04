Grolleau : 2023-2024 sera un exercice de transition

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du 4e trimestre 2022-2023, traditionnellement plus faible pour Grolleau, ressort en léger repli de -3%, à 7,3 millions d'euros. Au terme de l'exercice, Grolleau enregistre un chiffre d'affaires de 34,1 ME (31,2 ME sur l'exercice précédent), soit une croissance de +9%, en ligne avec ses attentes.

Ce niveau d'activité permet de confirmer l'objectif d'une marge d'EBE de 3% sur l'exercice 2022-2023.

Perspectives

Grolleau démarre l'année 2023-2024 avec un carnet de commandes de 5,4 ME, sensiblement inférieur à celui de l'année dernière à la même période, dans un contexte qui favorise l'attentisme des clients. Celui-ci devrait se renforcer compte tenu des affaires en négociation, notamment sur l'offre datacenters sur laquelle Grolleau continue à investir. La société s'attend toutefois à une baisse de son activité sur cet exercice de transition, qui sera axé sur la montée en puissance des nouveaux relais de croissance sur ses activités Télécoms, et Smart City.

En parallèle, les discussions se poursuivent avec OMP Mechtron. Le Groupe fera un point général sur ses perspectives lors de la publication de ses résultats annuels le 6 juillet 2023.