Grifols : Gotham City Research a trouvé sa nouvelle proie, après SES-imagotag

(Boursier.com) — Gotham City Research, le désormais fameux vendeur à découvert qui s'était attaqué l'été dernier à SES-imagotag et avait fait décrocher le dossier en bourse, vient de désigner sa nouvelle "proie". Il s'agit du groupe espagnol de santé Grifols, qui dévisse aujourd'hui en direction... de la "batcave". Le titre est incotable en baisse sur la place européenne, attendu en recul de près de 50%, et perd 43% en pré-séance à Wall Street sur le Nasdaq.

Gotham City Research a publié comme à son habitude un rapport très alarmiste sur Grifols, soutenant que les actions ne seraient "pas investissables" et iraient tout simplement vers zéro ! Selon le tweet de Gotham ce matin : "Les actionnaires de GRF, en raison d'intérêts minoritaires, détiennent des actions dans une entité déficitaire et fortement endettée. Nous pensons que GRF manipule la dette déclarée et l'Ebitda pour réduire artificiellement l'endettement à 6x, alors que, selon nous, il est plus proche d'un levier de 10x-13x. Si nous devions avoir raison, alors les titres GRF vaudraient 0".

"GRF et Scranton Enterprises (un véhicule de la famille Grifols) consolident entièrement BPC + Haema. BPC + Haema sont très importants pour les résultats et les états financiers globaux de GRF et de Scranton. Nous pensons que ce traitement est trompeur et incorrect. Leurs créanciers sont-ils au courant ?", ajoute Gotham. "La nomination récente du DG de Grifols est saluée comme un changement de direction, mais il travaille chez Grifols depuis 2006 et siégeait au conseil d'administration lorsque les transactions suspectes que nous décrivons dans notre rapport ont eu lieu. Nous le trouvons très conflictuel et un Grifols en tout sauf le nom", tacle aussi le vendeur à découvert... Grifols capitalisait près de 9 milliards d'euros en bourse avant ces attaques...