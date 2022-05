(Boursier.com) — Grégory Erphelin est nommé directeur général de la Fédération nationale du Crédit Agricole. Grégory Erphelin a débuté sa carrière en 2001 au ministère de l'agriculture en tant que chef du bureau du crédit et de l'assurance. En 2005, il rejoint la Direction générale du Trésor, chargé de la régulation des assurances de biens et de responsabilité. Il intègre le groupe Crédit Agricole en 2008 au poste de directeur de la gestion financière de Predica, filiale assurances de personnes de Crédit Agricole Assurances. En 2012, il est nommé Directeur financier de Crédit Agricole Assurances. En 2015, il devient également Directeur des finances de Predica et intègre le comité exécutif du groupe Crédit Agricole Assurances. Depuis avril 2017, il était directeur finances, achats, affaires juridiques, engagements et recouvrement et membre du comité exécutif de LCL.

Grégory Erphelin est diplômé de l'Ecole Polytechnique (promotion 1996), ingénieur des Ponts, des eaux et des forêts et titulaire d'un MBA du Collège des ingénieurs.

Il succède à Gaëlle Regnard, nommée directrice générale de la Caisse régionale Loire-Haute Loire.