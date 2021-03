Graines Voltz : vive hausse après le relèvement de l'objectif de croissance

Graines Voltz : vive hausse après le relèvement de l'objectif de croissance









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Graines Voltz truste la première place du palmarès ce mercredi à la faveur d'un gain de près de 10% à 113 euros. Bien que l'activité du groupe spécialisé dans la distribution de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes soit fortement saisonnière, la société a fait état d'un chiffre d'affaires de 11,4 ME au cours de son premier trimestre 2020-2021 (1er octobre au 31 décembre) =, en forte hausse de 73%. Fort de ce très bon début d'exercice, le management révise à la hausse ses objectifs d'activité et table maintenant sur une croissance annuelle du chiffre d'affaires supérieure à 25%.