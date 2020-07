Graines Voltz veut franchir le cap des 100 ME de CA

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Graines Voltz a progressé de 8,9% sur le premier semestre de son exercice 2019/2020, pour s'établir à 51,1 millions d'euros, au-dessus de la fourchette de 4 à 8% indiquée par le groupe pour l'exercice. Le résultat opérationnel courant s'établit à 6,6 ME, à comparer à 7,4 ME au titre de l'exercice précédent. Le résultat net part du groupe s'établit à 3.8 ME. Graines Voltz a finalisé le 1er juin dernier l'acquisition des actifs de la société allemande Hild Samen qui avait été annoncée le 2 mars dernier.

Les ventes du troisième trimestre se sont maintenues à un niveau proche de celles de l'exercice précédent malgré les effets du confinement. Pendant toute la période du confinement, le groupe est resté pleinement opérationnel et n'a pas recouru au chômage partiel. L'activité du deuxième semestre devrait de ce fait rester soutenue, sous réserve d'une éventuelle résurgence de la pandémie. L'activité bénéficiera également de l'intégration des activités de Hild Samen sur le dernier trimestre de son exercice. Sur la base des informations actuellement disponibles, le groupe confirme donc une croissance de son activité pour l'exercice 2019/2020 comprise entre 4 et 8%. En année pleine, le groupe devrait, dès l'exercice 2020/2021, dépasser 100 ME de chiffre d'affaires.

Serge Voltz, Président-directeur général, a déclaré : "Nous mesurons tous les jours la robustesse et le potentiel de notre business model qui sort renforcé par les aspirations post Covid des consommateurs. De nombreuses personnes, partout en Europe ont redécouvert les vertus du jardinage et les attraits des circuits courts à l'occasion de cette crise. Ils aspirent à plus de diversité variétale et à des produits plus authentiques pour se nourrir. C'est le coeur de notre stratégie".