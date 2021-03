Graines Voltz relève son objectif de croissance

Graines Voltz relève son objectif de croissance









(Boursier.com) — La direction de Graines Voltz a fait le point sur l'activité du début d'année et sur les perspectives pour l'exercice 2020-2021 à l'occasion de l'Assemblée Générale du 23 mars.

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2020-2021 (1er octobre au 31 décembre) s'est établi à 11,4 ME, en forte hausse de 73% par rapport à l'exercice précédent. La société relativise cette très forte progression au regard, d'une part, de la saisonnalité de l'activité de distribution de semences et de jeunes plants, qui concentre le chiffre d'affaires sur les deuxième et troisième trimestres (75% de l'activité du groupe) et en limite sa représentativité, et d'autre part de la contribution des acquisitions réalisées en 2020 en Allemagne.

" Néanmoins, la progression est forte, sensiblement supérieure à la tendance historique, ce que confirme le carnet de commande au 15 mars qui s'inscrit en hausse de près de 30% par rapport à l'exercice précédent ", commente Graines Voltz. La progression des commandes est particulièrement forte dans la branche Voltz Maraîchage (circuits courts), tirée par les produits bio et pour la branche Voltz Horticulture tirée par l'engouement des consommateurs pour le jardin.

" Le niveau d'activité que nous enregistrons depuis le début de l'exercice 2020/2021 est supérieur à ce que nous attendions " a déclaré Serge Voltz. " La demande pour les légumes issus des circuits courts et pour le jardinage qui avait explosé au moment du premier confinement n'a pas diminué. Mais contrairement à l'année dernière où cette forte augmentation de la demande avait pris de court nos clients désorganisés par le confinement, elle a été, cette année, bien anticipée par les professionnels qui ont sensiblement augmenté leurs commandes ".

Ces très bonnes données permettent au groupe de réviser à la hausse ses objectifs d'activité et de tabler maintenant sur une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 25% pour l'exercice en cours.