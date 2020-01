Graines Voltz : progression de la rentabilité

Graines Voltz : progression de la rentabilité









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Graines Voltz publie ses comptes consolidés de l'exercice clos le 30/09/2019. Le chiffre d'affaires de Graines Voltz a progressé de 8,1% au cours de son exercice annuel 2018/2019 pour s'établir à 83,1 ME. Le résultat opérationnel courant s'établit à 11,4 ME contre 8,7 ME pour l'exercice précédent, soit un taux de rentabilité opérationnelle (ROC/CA) de 13,8%. L'endettement financier à moyen et long terme s'établit à 2,26 ME, en baisse de 385 KE, soit un ratio d'endettement de 5,9%, reflétant une solide structure financière. Le résultat net part du groupe s'établit à 9,2 ME contre 5,3 ME pour l'exercice précédent, soit un résultat net par action de 7,09 euros. Le taux de profitabilité s'établit à 10,9% pour l'exercice.

Au cours de l'exercice, la société a décidé d'annuler 74.803 actions autodétenues. Après l'annulation, le nombre d'actions composant le capital s'élève à 1.295.197. Compte tenu des bonnes performances enregistrées par le groupe, le Conseil d'Administration proposera à l'assemblée générale du 19 mars 2020 la distribution d'un dividende de 7 euros par action et un paiement le 26 mars 2020... Le groupe anticipe une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 4 et 8% pour l'exercice 2019/2020.