Graines Voltz : pas de prévision ; pas de dividende

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Graines Voltz pour 2022-2023 s'établit à 133 millions d'euros en progression de +0,6% à périmètre courant par rapport à l'exercice précédent. A périmètre constant, l'activité est en recul de -2,4%.

Le résultat opérationnel courant (ROC) s'établit à 2,4 ME (6,3 ME pour l'exercice précédent). Les charges financières ont fortement augmenté, passant de 629 kE à 1,5 ME du fait de l'augmentation de l'endettement à court terme (augmentation des stocks et rallongement des délais de règlement de nos clients) et de la hausse des taux.

Conformément à son engagement de recentrer son activité en Europe, le Groupe a cédé en date du 23 mars 2023 le solde de sa participation (49 %) dans TOPSEM, sa filiale algérienne. Cette cession a un impact négatif sur les comptes à hauteur de 1,3 ME. Le groupe a ainsi cédé toutes ses filiales non stratégiques et ne conserve désormais, en dehors de l'Europe, que sa filiale marocaine dont le modèle économique, basé sur le circuit court, est proche du modèle européen.

Le résultat net part du groupe s'établit à 661 KE (5,18 ME lors de l'exercice précédent).

La structure financière du groupe Voltz au 30 septembre 2023 est stable. Les capitaux propres part du groupe s'établissent à 72,3 ME (72,2 ME au 30 septembre 2022). Le besoin en fonds de roulement s'élève à 85 ME, en progression de 8 ME par rapport à l'exercice précédent. Cette progression s'explique principalement par l'augmentation des stocks qui passe de 50,3 ME à 55,7 ME, due aux stocks de plants de pépinière (5,9 ME) suite à l'acquisition d'André Briant Jeunes Plants (ABJP), et aux stocks de semences (45 ME).

L'endettement à long terme du groupe s'établit à 21 ME, stable par rapport à l'an dernier. Le ratio d'endettement à long terme rapporté aux capitaux propres de l'ensemble consolidé est en ligne avec celui de l'exercice précédent et s'élève à 28,9%. Les emprunts sont souscrits pour une durée de 3 à 7 ans, et ne font pas l'objet de covenants. L'endettement à court terme de 37,2 ME est en augmentation de 4,9 ME par rapport à 2022.

Compte tenu du recul du résultat net, le conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale qui se réunira le 22 mars 2024, pour approuver les comptes de l'exercice 2022/2023, de ne pas distribuer de dividende.

Et sur pour l'exercice 2023-2024 ?

Compte tenu du fait que la facturation du 1er trimestre (octobre-décembre) ne représente qu'une part mineure de l'activité (moins de 10%), et que de nombreux clients hésitent encore à passer leur commande dans un contexte économique incertain, Graines Voltz est conduit à une nécessaire prudence en matière de prévision d'activité et ne souhaite pas se prononcer sur un objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice à venir.