Graines Voltz : le dividende de 7 euros par action sera payé le 26 mars

(Boursier.com) — L'Assemblée Générale ordinaire annuelle des Actionnaires de Graines Voltz s'est réunie le jeudi 19 mars à Colmar, sous la présidence de Christian Voltz, Directeur adjoint de la société.

Serge Voltz confirmé dans ses fonctions

L'Assemblée Générale a approuvé les comptes de l'exercice 2018-20191. Ils font ressortir un chiffre d'affaires de 83,1 millions d'euros, en progression de 8,1%, un résultat opérationnel courant de 11,4 ME en hausse de +30,5% et un résultat net part du groupe de 9,2 ME en augmentation de +70,3%. Ils confirment le bien fondé du repositionnement stratégique engagé en 2015 et la très bonne adéquation du groupe avec les tendances fortes du marché : bio, diversité variétale et circuits courts.

L'Assemblée générale a renouvelé les mandats d'administrateur de Mme Martine Voltz et de Serge Voltz. Le conseil d'Administration qui s'est réuni après l'Assemblée a confirmé Serge Voltz dans ses fonctions de Président du conseil d'administration.

Un dividende de 7 euros par action

Compte tenu des très bonnes performances du groupe et de la solidité de sa structure financière, l'Assemblée générale a décidé la distribution d'un dividende de 7 euros par action, qui sera mis en paiement le 26 mars 2020.

Bientôt une cotation en continu ?

Lors de l'Assemblée générale, Christian Voltz a relevé que le marché a salué les performances du groupe, entraînant une forte progression du cours de bourse sur les 12 derniers mois. Pour la première fois de son histoire, la capitalisation boursière de Graines Voltz a franchi le seuil symbolique de 100ME le 10 février dernier.