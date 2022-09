Graines Voltz : le contexte reste fortement perturbé par le conflit en Ukraine au 3e trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice 2021/2022 de Graines Voltz s'élève à 114,5 millions d'euros, en progression de +10,2% à périmètre courant par rapport à la même période de l'exercice précédent et de +13,2% hors les filiales non stratégiques du Maghreb.

L'activité du 3e trimestre (avril à juin 2022) à 38,6 ME reflète un contexte fortement perturbé par le conflit en Ukraine, les tensions inflationnistes et des conditions météorologiques très défavorables. D'après Météo France, le printemps 2022 se classe au 3ème rang des plus chauds depuis 1900 et au 3ème rang des plus secs depuis 1959, avec un déficit de précipitations de 45 %. Ce contexte imprévisible en début d'année a eu un impact réel sur la demande depuis le mois de mars 2022 et a pesé sur la croissance qui a été moins forte qu'initialement prévue.

Grâce à un bon 1er semestre, sur le périmètre stratégique (hors filiales du Maghreb), l'activité des 9 premiers mois de l'exercice est en croissance à périmètre constant (+3,1%) et à périmètre courant (+13,2%).

Perspectives

L'activité du 4è trimestre sera affectée, comme celle du 3e trimestre, par le contexte dégradé et le chiffre d'affaires du 4è trimestre devrait être inférieur aux attentes initiales. De ce fait, la progression du chiffre d'affaires de l'exercice 2021/2022 à périmètre courant devrait s'inscrire entre +6,5 et +8,5% par rapport à l'exercice précédent.

A moyen terme, le choc qui a affecté la demande depuis le mois de mars devrait progressivement s'estomper. Le secteur est résilient et les conditions climatiques peuvent freiner temporairement l'activité mais pas de manière structurelle. La recherche permet de développer des variétés qui s'adaptent aux aléas (augmentation de température ou excès d'humidité). Par ailleurs, le verdissement du cadre de vie est un des moyens les plus efficaces pour atténuer les effets des excès climatiques.