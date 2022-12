Graines Voltz : le chiffre d'affaires annuel progresse légèrement à périmètre constant

(Boursier.com) — Graines Voltz affiche sur son exercice 2021-2022 un chiffre d'affaires de 132,2 ME, en croissance de 8,1% par rapport à l'exercice précédent. En excluant les filiales non stratégiques du pourtour méditerranéen (Maroc, Algérie et Turquie), le chiffre d'affaires de l'exercice est même en croissance de 10,9%. Il progresse de 9,1% en France et de 14,4% dans les autres pays européens. À périmètre constant, la progression de l'activité du distributeur de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes se limite à 1%.

En matière de produits sur ce même périmètre stratégique, les jeunes plants enregistrent une progression de 21,3%, alors que les semences sont en repli de 4,3% par rapport à l'exercice précédent. La demande de semences a été plus sensible à la canicule et aux effets d'arbitrage consécutifs à la guerre en Ukraine. La stratégie de développement mixte semences/jeunes plants a permis au groupe de diversifier ses marchés en renforçant sa résilience.

À ce stade, Graines Voltz estime difficile de fixer un objectif d'activité pour l'exercice en cours compte tenu de l'instabilité qui demeure sur les marchés du fait de la poursuite du conflit en Ukraine et de ses conséquences économiques. Le groupe observe néanmoins que les premiers chiffres des ventes du 1er trimestre sont bien orientés. Cet indicateur doit être toutefois analysé avec prudence car les ventes du 1er trimestre représentent en moyenne moins de 10% du chiffre d'affaires de l'exercice. Néanmoins, et à supposer que la situation économique et géopolitique ne se dégrade pas davantage, le groupe considère toujours comme possible l'hypothèse d'une croissance, à périmètre courant, de 5 à 10% en 2022-2023.