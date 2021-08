Graines Voltz lance 3 nouveaux sites web

(Boursier.com) — Graines Voltz annonce le lancement de 3 nouveaux sites web : un site institutionnel dédié à l'information financière et aux valeurs du groupe, et deux sites professionnels.

Le site institutionnel de Graines Voltz (www.graines-voltz.com) a été complètement refondu. Plus complet, bilingue français-anglais, il présente le groupe, sa stratégie et ses engagements. Il simplifie l'accès à l'information financière. Une rubrique recrutement permet d'accéder directement aux offres de postes au sein du groupe, en France et à l'étranger.

Les engagements de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) du groupe seront présentés dans une rubrique dédiée, rubrique qui donnera également un accès libre à la Déclaration de Performance Extra-Financières (DPEF). Cette mise en ligne est prévue la semaine du 6 septembre 2021.

Deux sites professionnels dédiés à l'horticulture et au maraîchage

Deux nouveaux sites professionnels, horticulture et maraîchage, sont également mis en ligne. Pour permettre de présenter les offres produits en fonction des typologies de clientèle, et assurer toujours plus de proximité avec les clients, chaque activité est maintenant dotée de son site internet dédié : un site Voltz Horticulture qui s'adresse aux professionnels de l'horticulture et aux collectivités, et un site Voltz Maraîchage qui s'adresse aux maraîchers en production BIO et conventionnelle.

Ces deux sites sont sécurisés et permettent aux clients de suivre leurs commandes, de consulter l'état de leur facturation et d'effectuer des saisies de commande via leur commercial dédié.