Graines Voltz : initiation de suivi

(Boursier.com) — Après Gilbert Dupont le 10 novembre dernier, La société Tradition a initié le 8 décembre la couverture de Graines Voltz. Ces deux couvertures indépendantes qui vont améliorer la visibilité du groupe sur les marchés financiers viennent conforter la démarche engagée par le groupe depuis deux ans pour développer un profil boursier en ligne avec son projet de développement. Les efforts de communication engagés à partir du second semestre 2019 puis l'élargissement du flottant au cours du second semestre 2020 ont permis d'améliorer sensiblement la liquidité du titre, estime le groupe. Cela s'est traduit début 2021 par son passage à la cotation en continu, par son inscription au SRD long et par son intégration dans les indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All Tradable.

La publication volontaire (le groupe demeure en-dessous des seuils obligatoires) d'une première DPEF en septembre 2021 apporte aux investisseurs un complément d'information indispensable sur son engagement RSE. Par son implication au service de la diversité variétale des végétaux (33.000 références), des circuits courts et du verdissement des villes et des jardins Graines Voltz s'inscrit au coeur des tendances sociétales actuelles en faveur de la lutte contre les dérèglements climatiques.

Enfin, la publication de ses informations financières en anglais depuis le deuxième semestre 2021 permet désormais au groupe de s'adresser aux investisseurs étrangers.

Commentant ces deux publications, Serge Voltz, Président-directeur général du groupe a déclaré : "Nous nous réjouissons de voir deux grandes sociétés de bourse, Gilbert Dupont et Tradition, initier une recherche indépendante sur notre société et permettre la création d'un consensus. C'est la reconnaissance du travail que nous avons accompli depuis deux ans pour donner à notre titre en bourse une vraie dynamique, en ligne avec notre projet de développement. Ces recherches permettront d'apporter aux investisseurs un regard externe sur notre stratégie de développement et sur notre marché européen, dont nous mesurons tous les jours la vigueur".