Graines Voltz : forte baisse du résultat net

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Graines Voltz pour le 1er semestre de son exercice 2022/2023 s'est établi à 76,6 ME en croissance de 0,9%, à périmètre courant, et en recul de 4,4% à périmètre constant par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 6,1 ME, en baisse de 3,9 ME par rapport au résultat opérationnel courant du 1er semestre de l'exercice précédent, affichant une marge opérationnelle de 7,9%.

Le résultat net part du groupe s'établit à 2,1 ME, contre 7,1 ME au même semestre de l'exercice précédent, tenant compte entre autres du coût du désengagement de sa filiale en Algérie.

Les capitaux propres part du groupe sont stables et s'établissent à 74 ME contre 73,6 ME au 31/03/2022.

Sur la base des données disponibles, l'activité du troisième trimestre semble confirmer la résistance de l'activité. Sauf dégradation inattendue au 4ème trimestre, l'activité du groupe devrait donc être stable sur l'exercice à périmètre courant et en légère baisse à périmètre constant conformément à ce que le groupe anticipait.