Graines Voltz : forte baisse du résultat net

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Graines Voltz pour 2021/2022 s'établit à 132,2 ME en progression de 8,1% par rapport à l'exercice précédent. A périmètre constant, l'activité est stable.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 6,3 ME contre 12,9 ME pour l'exercice précédent.

Les charges non récurrentes et le don en nature d'un stock de semences à destination de l'Ukraine impactent le résultat opérationnel courant à hauteur de 3,2 ME.

Le résultat net part du groupe s'établit à 5 ME vs. 9,3 ME.

A ce jour, le groupe confirme une croissance de son activité, à périmètre courant, comprise entre 5 et 10% pour l'exercice en cours.

Le niveau de croissance est fortement indexé sur le retour de la confiance des producteurs au second semestre et leur niveau de réachat de fin de saison.