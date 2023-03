Graines Voltz : encore -8% au compteur !

-18,2% mardi, -9% mercredi et -8,5% ce jeudi. La semaine noire se confirme jour après jour pour Graines Voltz. L'avertissement sur les ventes lancé mardi par le spécialiste de la distribution de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes est lourd de conséquences pour le titre qui abandonne désormais plus de 40% depuis le premier janvier. Le sommet de 180 euros atteint début 2022 semble bien loin. Fortement affecté par la sécheresse précoce qui sévit en Europe, et en particulier en France, la société a "constaté une baisse subite du carnet de commandes et des livraisons sur les mois de février, mars et avril, qui représentent à eux seuls plus de 50% du chiffre d'affaires de l'exercice".

(Boursier.com) — Les difficultés également engendrées par les coûts d'énergie élevés ont conduit Graines Voltz à désormais anticiper une activité en recul, à périmètre constant, sur l'exercice. De ce fait, le groupe table sur une stabilité de son activité, à périmètre courant (c'est-à-dire en incluant le chiffre d'affaires d'André Briant Jeunes Plants sur les 5 premiers mois de l'exercice), pour l'exercice en cours, alors qu'il prévoyait, dans sa dernière communication, une croissance de son activité de 5 à 10%.