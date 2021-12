Graines Voltz : doublement des résultats en vue

(Boursier.com) — Graines Voltz a finalement réalisé 122,2 ME de chiffre d'affaires pour l'exercice 2020-2021, en progression de 40,8% par rapport à l'exercice précédent. La vente de semences s'établit à 54,1ME, en progression de 54,5% par rapport à l'exercice précédent. Cette forte progression est due à la combinaison d'une croissance organique supérieure à 10% et aux contributions des croissances externes. La vente des plants est en progression de 25,6% et représente un chiffre d'affaires de 64,8 ME.

En France, l'activité du groupe est en progression de +13,4% à 77,9 ME, soit une croissance trois fois supérieure à celle de l'exercice précédent qui s'était élevée à +4,5%. Elle s'inscrit nettement au-dessus du trend de croissance historique de la société, compris entre 4 et 7%, et de la croissance du marché français. L'activité européenne hors de France s'élève à 34,4 ME, soit plus de quatre fois le chiffre d'affaires de l'exercice précédent sur cette zone. Graines Voltz précise que cette progression est due principalement aux deux croissances externes réalisées en 2020 (Hild Samen et Hermina Maier) qui ont été très rapidement intégrées et ont enregistré de très bonnes performances. Graines Voltz confirme notamment son statut de premier distributeur indépendant sur le marché allemand. L'activité hors d'Europe, à 9,8ME, est en léger retrait (-0,3 ME) par rapport à celle de l'exercice précédent.

Graines Voltz estime que son résultat opérationnel courant devrait quasiment doubler par rapport à celui de l'exercice précédent, et passer de 6,7 ME à plus de 12,9 ME. Le taux de marge opérationnelle courante passerait ainsi de 7% à plus de 10,5%, conséquence de la bonne intégration des croissances externes, de l'évolution du mix produit d'un bon levier opérationnel. Le résultat net devrait plus que doubler, passant de 3,9 ME à plus de 9 ME

Compte tenu du carnet de commande qui s'inscrit en forte hausse par rapport à l'exercice précédent, le groupe prévoit, dans les conditions actuelles, une progression organique de son activité supérieure à 10% pour l'exercice 2021-2022.