Graines Voltz : comptes publiés

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du groupe Graines Voltz pour l'exercice 2019/2020 s'est établi à 86,8 ME (données non auditées) en progression de 4,5% par rapport à celui de l'exercice précédent malgré les contraintes notamment logistiques liées à la crise sanitaire.

Sur l'exercice, la progression est particulièrement forte dans les segments à valeur ajoutée qui constituent le coeur de la stratégie du groupe. Les graines et les plants pour circuits courts (légumes frais) progressent en France de 14,8%, les semences et plants bio de 23% et les ventes des variétés de Home Garden en Allemagne de 28%. Les autres activités se maintiennent.

BONNE RESISTANCE DU RÉSULTAT OPERATIONNEL

L'exercice 2019/2020, s'inscrit comme un exercice de transition entre crise sanitaire et préparation de la croissance future.

Malgré l'impact des annulations de commandes de jeunes plants consécutivement au confinement, mais compensé en partie par un accroissement d'activité lors du déconfinement au mois de mai, l'augmentation des charges liées au développement des ventes en Europe (essentiellement en Allemagne) pour anticiper la croissance de l'activité et les frais engagés dans le cadre des croissances externes en Allemagne, le résultat opérationnel du groupe devrait, après retraitement des changements de méthodes comptables impactant l'exercice précédent, s'inscrire en ligne avec le résultat 2018/2019.

SOLIDES PERSPECTIVES POUR L'EXERCICE 2020/2021

Pour l'exercice 2020/2021, le groupe ambitionne une progression de son activité supérieure à 20%, nettement au-dessus de la moyenne historique de 4 à 7%, pour dépasser pour la première fois le seuil de 100 ME de chiffre d'affaires.

Trois éléments expliquent ces perspectives :

-Contribution des croissances externes

En 2020, le groupe a réalisé deux acquisitions en Allemagne : les activités de la société Hild Samen en juin 2020 et 100 % des titres de la société Hermina-Maier en octobre 2020. Ces deux acquisitions, dont l'intégration a été très rapide, auront un impact significatif sur l'exercice 2020/2021.

-Forte demande pour les semences et jeunes plants maraîchers

La demande des circuits professionnels est en augmentation sensible ainsi que le reflète la forte progression du carnet de commandes des activités Maraîchage au 1er décembre 2020 pour la France et les autres pays européens. Cette forte demande confirme l'engouement des consommateurs pour les produits des circuits courts, demande qui a été amplifiée par l'effet Covid.

L'engouement des particuliers pour le jardinage devrait également participer à la croissance pour l'activité Horticulteurs ; le carnet de commandes reflète également une nette augmentation au 1er décembre 2020 par rapport à l'exercice précédent.

-Poursuite du développement international

Profitant de la dynamique du marché, le groupe poursuivra activement sa stratégie de développement en Europe par croissance organique et par croissance externe.

La croissance organique sera favorisée par le déploiement d'une offre digitale en Europe avec l'ouverture d'une plateforme d'offres dans 18 langues européennes.

Après avoir acquis une taille critique sur le marché allemand, Graines Voltz poursuit activement son développement sur deux autres marchés européens stratégiques : l'Italie et l'Espagne, avec, comme pour l'Allemagne, l'objectif d'y disposer rapidement d'une position de leadership parmi les distributeurs indépendants.

Prochain événement : 29 janvier 2021 avec les résultats de l'exercice 2019/2020 (avant bourse).