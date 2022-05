Graines Voltz : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021/2022, +13,4%

(Boursier.com) — Graines Voltz publie son chiffre d'affaires pour le 1er semestre de son exercice 2021/2022 et annonce la signature d'un contrat de liquidité.

Le chiffre d'affaires de Graines Voltz pour le 1er semestre de son exercice 2021/2022 s'est établi à 76,2 ME en croissance de 13,4% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.

Progression soutenue sur les principaux marchés

Le chiffre d'affaires du groupe, hors prise en compte des filiales non stratégiques du pourtour méditerranéen (Maroc, Algérie et Turquie) s'établit à 73,3 ME en progression de 16,8% par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse de 14% sur le marché français et de 20,2% sur les autres pays européens.

Forte croissance des ventes de jeunes plants

En matière de produits, ce sont les jeunes plants qui connaissent la plus forte progression, +31,5%, alors que les semences sont en très légère progression par rapport à l'exercice précédent. Le groupe tire profit de sa stratégie de développement mixte semences/jeunes plants qui lui permet de s'adapter de façon flexible et optimale à la demande du marché.

Impact non significatif du conflit ukrainien sur l'activité et les résultats

Sur le 1er semestre, Graines Voltz n'enregistre pas d'impact direct du conflit en Ukraine sur son activité. Il ne réalisait dans les deux pays en guerre qu'un chiffre d'affaires symbolique et n'y avait pas de fournisseurs importants.

Les impacts indirects sont limités. Le groupe est peu sensible à l'évolution du prix de l'énergie qui représente moins de 10% de ses coûts de production. Par ailleurs, la faible proportion que représentent ses produits dans le prix de revient de ses clients lui permet de leur répercuter le cas échéant les hausses de prix.

Enfin, la politique de stock des semences sur deux ou trois ans et la diversité des fournisseurs de semences dans le monde protègent pour l'instant efficacement le groupe des ruptures d'approvisionnement.

Confirmation des perspectives pour l'exercice

Compte tenu du niveau d'activité constaté au début du 3ème trimestre et de celui du carnet de commande, le groupe confirme son objectif de réaliser une progression de son chiffre d'affaires sur l'exercice supérieure à 10%.

Commentant cette actualité, Serge Voltz, Président-directeur général a déclaré "Nous réalisons un bon 1er semestre, en ligne avec nos objectifs, en dépit d'un climat économique et géopolitique difficile qui modifie la structure de la demande. Grâce à la diversité variétale de notre offre, unique en Europe et au pilotage de notre activité au plus près des marchés et des clients, en privilégiant les circuits courts, nous sommes en mesure de nous adapter à cette évolution et à continuer de capter de la croissance".

Prochain événement : 29 juin 2022 après bourse avec les résultats du 1er semestre de l'exercice 2021/2022.