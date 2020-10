Graines Voltz boucle l'acquisition de Hermina-Maier

(Boursier.com) — Graines Voltz a finalisé ce jour l'acquisition de 100% du capital de la société Hermina-Maier basée à Regensburg, en Allemagne qui avait été annoncée le 22 septembre dernier. Hermina-Maier est un des leaders allemands de la distribution indépendante de semences florales et potagères. Créé en 1928, il est reconnu pour son savoir-faire de tout premier ordre acquis tout au long de son histoire presque centenaire. Il réalise un chiffre d'affaires annuel de 13 ME principalement dans le sud de l'Allemagne et en Autriche auprès de 4.500 clients professionnels. La société, implantée sur 3 sites, emploie une trentaine de collaborateurs dont 10 commerciaux.

Afin d'en simplifier l'organisation, les autres activités du groupe en Allemagne et en Autriche (Graines Voltz Allemagne, Activités Hild Samen acquises en juin 2020) seront regroupées au sein de Hermina-Maier. L'ensemble ainsi constitué fait de Graines Voltz le premier distributeur indépendant de semences florales et potagères et de jeunes plants en Allemagne avec un chiffre d'affaires qui devrait dépasser 20 ME en année pleine.

La société confirme par ailleurs que son activité sur l'exercice 2019/2020 clos le 30 septembre 2020 enregistrera une progression comprise entre +4 et +8% grâce au bon niveau d'activité du 1er semestre et du dernier trimestre qui ont pu compenser les effets du confinement sur l'activité du 3eme trimestre. La société précise par ailleurs que l'objectif d'élargissement du flottant souhaité par les actionnaires familiaux sans descendre en dessous du seuil de 67%, qui avait été annoncée le 28 janvier pour améliorer la liquidité du titre, est en passe d'être atteint. La société Albatros, holding familiale du PDG, a ramené sa détention du capital de Graines Voltz de 81,8% à 70%. Conformément à la réglementation boursière, ces cessions ont été déclarées à l'AMF.

Ces opérations se sont accompagnées d'une nette amélioration de la liquidité du titre, ce qui le rend éligible au passage à la négociation en continu dès la prochaine révision opérée par Euronext Paris début 2021.