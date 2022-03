Graines Voltz : bon début d'exercice

(Boursier.com) — Graines Voltz a annoncé que son chiffre d'affaires pour le 1er trimestre de l'exercice 2021-2022 s'élève à 12,9 ME, en progression de 15% par rapport à l'exercice précédent. 52% des ventes ont été réalisées en France, 39% dans les autres pays européens et 9% dans le reste du monde.

Les semences représentent 55% du chiffre d'affaires contre 34% pour les jeunes plants et 11% pour les autres produits.

Bien qu'en forte croissance, ce chiffre d'affaires n'est pas représentatif de l'exercice en cours compte tenu de la saisonnalité de l'activité. Le groupe réalise en effet plus de 75% de son chiffre d'affaires annuel au cours du 1er semestre de l'année civile (deuxième et troisième trimestres de son exercice social).

Le carnet de commande à ce jour, qui enregistre plus de 70% du chiffre d'affaires de l'exercice est un meilleur indicateur. Son niveau élevé au 1er mars, en sensible progression par rapport à l'exercice précédent, permet au groupe d'être optimiste quant à son objectif de réaliser une croissance de son activité supérieure à 10% pour l'exercice en cours.

Graines Voltz ajoute que la situation géopolitique en Ukraine ne devrait pas avoir d'impact significatif, en l'état actuel du conflit, sur son activité pour l'exercice en cours. En effet, le groupe n'est pas présent dans cette zone géographique tant en Ukraine qu'en Russie. Les deux pays en conflit sont en termes de chiffre d'affaires et d'approvisionnement peu significatifs, cela représente moins de 0,1% des ventes et aucun fournisseur présent dans ces pays.

Au sujet du dividende de 2 euros par action, il sera mis en paiement le 31 mars.