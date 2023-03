Graines Voltz : avertissement sur les ventes, le titre plonge

(Boursier.com) — Contre la tendance, Graines Voltz chute de 12% à 54 euros en matinée. Le groupe profite de la tenue de son assemblée générale ce mardi pour faire un point sur son activité... et pour lancer un avertissement. Le management dévoile ainsi un chiffre d'affaires trimestriel (premier trimestre 2022-2023, soit d'octobre à décembre), trimestre structurellement peu significatif du fait de la saisonnalité de l'activité, de 12,2ME, en recul de 5,8%. Sur cette période, 52,7% du chiffre d'affaires a été réalisé en France, 41,7% dans les autres pays européens et 5,6% dans le reste du monde. Les semences ont représenté 47,3%, les jeunes plants 49,1% et les autres produits 3,6% du chiffre d'affaires.

En plus des difficultés engendrées par des coûts d'énergie élevés, les producteurs, déjà très prudents pour les mises en production, sont sous l'influence des informations concernant les conséquences de la sécheresse précoce. Au cours du mois de février, l'Europe et en particulier la France ont connu un épisode de sécheresse totalement inhabituel. Météo France indique en effet qu'il n'a pas plu pendant 27 jours consécutifs, une situation hivernale jamais rencontrée en France depuis le début des enregistrements en 1959, faisant ainsi du mois de février 2023 l'un des mois de février les plus secs depuis 60 ans. Face à cette situation, le gouvernement a été conduit à prendre début mars des mesures de restriction de l'utilisation de l'eau dans un certain nombre de départements, affectant ainsi encore un peu plus l'indice de confiance des professionnels producteurs. Au regard de cette situation exceptionnelle, le groupe constate une baisse subite du carnet de commandes et des livraisons sur les mois de février, mars et avril, qui représentent à eux seuls plus de 50% du chiffre d'affaires de l'exercice.

En conséquence de l'influence de ces divers facteurs, Graines Voltz anticipe désormais une activité en recul, à périmètre constant, sur l'exercice. De ce fait, le groupe table sur une stabilité de son activité, à périmètre courant (c'est-à-dire en incluant le chiffre d'affaires d'André Briant Jeunes Plants sur les 5 premiers mois de l'exercice), pour l'exercice en cours, alors qu'il prévoyait, dans sa dernière communication, une croissance de son activité de 5 à 10%.

Gilbert Dupont a par ailleurs dégradé le titre à 'accumuler' tout en coupant sa cible de 93 à 69 euros.