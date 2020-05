Graines Voltz : activité soutenue !

Graines Voltz : activité soutenue !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'activité du 1er semestre 2019/2020 (octobre 2019 / mars 2020) de Graines Voltz a été très soutenue et n'a été que marginalement affectée par la mise en place des mesures de confinement, indique le groupe. Elle devrait de ce fait s'inscrire dans le haut de la fourchette prévisionnelle de +4 à 8% annoncée lors de la présentation des résultats annuels 2018/2019 mais sans la dépasser comme cela avait été envisagé lors de l'assemblée générale. Les résultats du 1er semestre 2019/2020 seront annoncés mardi 30 juin 2020 après bourse.

Les premiers chiffres d'activité pour le mois d'avril s'inscrivent dans la même logique et n'indiquent pas de ralentissement sensible de l'activité, insiste le groupe. Sur le plan opérationnel, toutes les dispositions ont été prises pour permettre à la société de poursuivre son activité dans le strict respect de la santé de ses collaborateurs, de ses clients et de ses partenaires. Le principal site logistique de Brain est totalement opérationnel grâce à l'aménagement du temps de travail et à la faculté de travailler en horaires décalés, ce qui permet de diminuer les effectifs présents sur le site en même temps.

"Il est très difficile de faire des prévisions dans le contexte actuel mais au quotidien nous observons que notre activité demeure très soutenue, aussi bien sur le marché des légumes en circuits courts que sur celui du jardin. C'est pourquoi à ce jour, le groupe n'a pas eu besoin de recourir au chômage partiel, dans aucune de ses entités", a commenté Serge Voltz, Président-directeur général de la société. "Dans un contexte très anxiogène, la diversité variétale et la proximité sont des valeurs recherchées par les consommateurs. Nous devrions également bénéficier de l'accroissement de nos activités en Allemagne dont l'économie a été moins perturbée que les autres pays européens par les mesures de confinement. Nous tablons toujours sur la finalisation de notre acquisition de Hild Samen avant le 30 juin 2020".

HILD Samen est un important fournisseur de semences de légumes conventionnelles et biologiques allemand, avec une gamme diversifiée de plus de 1.200 variétés de semences dans 60 espèces de légumes dont l'acquisition par Graines Voltz à BASF a été annoncée le 3 mars 2020.

La société précise par ailleurs que l'élargissement du flottant souhaité par les actionnaires familiaux pour améliorer la liquidité du titre qui avait été annoncée lors des résultats annuels (communiqué du 28 janvier) est limitée à la cession de 10 à 15% de titres Graines Voltz détenus par la société Albatros, holding familiale du PDG de Graines Voltz. Depuis cette annonce, la société Albatros a cédé 15.525 titres (soit 1,2% du capital de Graines Voltz) ramenant sa détention du capital de Graines Voltz de 81,8% à 80,6%. Conformément à la réglementation boursière, ces cessions ont été déclarées à l'AMF. À l'issue de ces cessions, les actionnaires familiaux détiendront plus des deux tiers du capital de Graines Voltz.