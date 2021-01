Graines Voltz accélére sur la croissance externe et supprime le dividende

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Graines Voltz publie un chiffre d'affaires de 86,83 millions d'euros pour l'exercice 2019-2020, clos au 30 septembre 2020. Il est en hausse de +4,5%.

Le résultat opérationnel courant s'établit pour l'exercice 2019-2020 à 6,6 ME à comparer à 11,3 ME au titre de l'exercice précédent. Le résultat de l'exercice 2018-2019 intègre les impacts des changements d'estimation comptable sur les dépréciations des stocks et des créances clients adoptés par le groupe. Le résultat opérationnel courant retraité des provisions sur actifs circulants passe de 5,9 à 5,5 ME.

Le résultat net part du groupe s'établit à 4,2 ME, soit un résultat net par action de 3 euros.

L'endettement financier à moyen et long terme s'établit à 8,89 ME en augmentation de 6,63 ME. Malgré l'augmentation du ratio d'endettement qui passe de 6% à 27%, la structure

financière reste solide.

Pas de dividende

Compte tenu du fort potentiel de développement qui s'offre au groupe et de l'opportunité d'acquérir rapidement des positions de leadership sur des marchés européens stratégiques par acquisitions, le Conseil d'Administration a décidé de privilégier le financement de la croissance externe, et proposera à l'Assemblée Générale qui se réunira le 23 mars 2021 de ne pas distribuer de dividende cette année.

Een effet, après les deux acquisitions réalisées en Allemagne en 2020, Graines Voltz prévoit d'accélérer son développement sur les marchés européens stratégiques. L'objectif est d'acquérir rapidement sur deux ou trois nouveaux marchés, le leadership de la distribution indépendante des semences des légumes et de fleurs en s'y implantant physiquement.

Perspectives

Dans les conditions actuelles, le groupe confirme donc viser pour son exercice 2020-2021 une progression de son activité de plus de 20% par rapport à l'exercice précédent, lui permettant de dépasser pour la première fois le seuil symbolique de 100 ME de chiffre d'affaires.